Per evitare la Serie C la Sampdoria chiude per il ritorno di un grande ex Fiorentina. La decisione dopo l'esonero di Semplici

Un ex Fiorentina è pronto al grande ritorno nel calcio italiano. Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi è riuscito nell’impresa di riportare tutti gli ex doriani nel club.

La Samp prova a salvarsi con un ex Viola

Stiamo parlando di Roberto Mancini, ex ct della Nazionale campione d'Europa, come direttore tecnico (fino a fine stagione), Alberico Evani in panchina e Attilio Lombardo come vice allenatore. La Samp se la sta passando malissimo in questa stagione: basti dire che, se finisse il campionato adesso, i blucerchiati scenderebbero per la prima volta nella loro storia in Serie C.

Mancini riuscirà nell'impresa?

La doppietta di ieri di Lapadula e la conseguente sconfitta subita contro lo Spezia hanno condannato un altro ex Fiorentina: Leonardo Semplici. Subentrato al posto di un altro - sembra una barzelletta, ma non lo è - ex gigliato, Andrea Sottil, che a sua volta era succeduto ad Andrea Pirlo, il primo tecnico scelto in estate per tentare di risalire subito in Serie A. Adesso, invece, Mancini ed Evani dovranno compiere un'altra impresa dopo quella di Wembley nel 2021: salvare la Samp a poche giornate dalla fine.