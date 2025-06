Salgono le quotazioni di Alberto Gilardino come possibile prossimo allenatore della Fiorentina

Arrivano novità importanti in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il prossimo allenatore della formazione viola. Come scrive Sky Sport, salgono le quotazioni di Alberto Gilardino come possibile prossimo tecnico gigliato.

Il suo nome è tra i principali contendenti alla panchina viola insieme a Stefano Pioli e Francesco Farioli. Gilardino ha un grande rapporto con la piazza fiorentina vista la sua doppia esperienza da giocatore, anche se la sua breve carriera da allenatore non coincide con l'idea di allenatore esperto che si paventava per il post Palladino.