Dieci minuti di Biraghi (e due cross sbagliati). Inizia con un pareggio l'avventura di Spalletti in azzurro

Non inizia benissimo l'avventura di Spalletti come CT della Nazionale. Gli azzurri hanno infatti pareggiato 1-1 con la Macedonia del Nord nella loro terza partita di qualificazione al prossimo Europeo.

A segnare per l'Italia è stato Immobile, al 47' dopo il legno colpito da Barella. Nel primo tempo era arrivato anche il palo di Tonali. È poi Bardhi all'81' a segnare il pareggio con una punizione dal limite dell'area. Pareggio che porta Italia e Macedonia (che ha una partita in più) a 4 punti nel girone C. Comanda il girone l'Inghilterra a 13 punti (5 partite giocate), segue l'Ucraina a 7 punti (4 partite).

Per Biraghi ingresso in campo all'82' al posto di Dimarco. Il capitano della Fiorentina ha toccato diversi palloni e ha avuto la possibilità anche di ‘esibirsi’ in un paio di cross che però sono andati a sbattere sugli avversari.

Da segnalare anche l'infortunio di Mancini, difensore della Roma.