Trasferta inglese per la Fiorentina: ecco come acquistare i biglietti dell'amichevole di lusso contro il Manchester United

La notizia era ormai nell’aria da qualche settimana ma questo pomeriggio è arrivata l’ufficialità. Durante la preseason 25-26 la Fiorentina di Stefano Pioli sarà impegnata in un’amichevole di lusso contro il Manchester United di Amorim. Dopo il classico ritiro, che come lo scorso anno verrà svolto dalla squadra all’interno del Viola Park, la Fiorentina sarà attesa dalle classiche amichevoli agostane, e come qualche anno fa volerà in Inghilterra.

Sapevamo già dell’impegno contro il Leicester al King Power Stadium, in programma il 3 agosto, ma quest’oggi è stato ufficializzato anche il secondo impegno. Questo il comunicato apparso nel pomeriggio all’interno del sito ufficiale della Fiorentina:

“ACF Fiorentina è lieta di annunciare che, sabato 9 agosto, alle 13:45 (CET), in occasione della Snapdragon Cup, verrà disputata un’ amichevole di prestigio con il Manchester United sul terreno dell’ Old Trafford. Per l’acquisto dei biglietti del settore riservato ai tifosi della Fiorentina occorre seguire le istruzioni presenti sul sito del Manchester United: https://tickets.manutd.com/en-GB/categories/home-tickets"

Il comunicato continua: "Invitiamo i nostri tifosi a non acquistare titoli d’accesso per i settori locali. L’eventuale diretta TV/streaming della partita sul territorio italiano verrà definita successivamente