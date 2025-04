Un po' rammarico per l'avvio di gara il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao che ha parlato così a Dazn:

"L’approccio alla partita non è stato buono, abbiamo fatto degli errori incredibili, non forzati dall’avversario e questo non è questione tecnica ma atteggiamento, mentalità. Tre giorni fa abbiamo fatto meglio con l’Inter, oggi abbiamo fatto male. Essere sotto 2-0 in dieci minuti non è facile a questi livelli. Nell’intervallo la reazione è stata buona ma è un discorso anche ripetitivo. Abbiamo perso tanti palloni troppo semplici, senza pressione dell’avversario: è più un problema a livello mentale che non di preparazione della partita o di qualità dei giocatori.

Jovic? Luka sta lavorando molto bene da quando sono arrivato, ha fatto uno sforzo per uscire dalla comfort zone. Ha una qualità incredibile, poi come squadra abbiamo bisogno di altre cose e si sta sforzando di darci quello che voglio io. I minuti che ha ora sono meritati e lui si sente bene".