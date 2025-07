La Nazione: Assetti e buone sensazioni Kean sempre letale

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo nell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Ampio spazio per: “L'orgoglio di una passione ”La mia famiglia è viola Qui nel segno del Pazzo". In taglio basso sul mercato: “Sohm, serve l'accordo tra i club”.

Pagina 3

Sulla squadra: “Assetti e buone sensazioni Kean sempre letale in area”. Sottotitolo: “Ottime indicazioni dalla seduta pomeridiana aperta dal ricordo per Celeste Pin. Fortini per la prima volta si è allenato con il gruppo. Mandragora a parte”. Infine: “Ndour si racconta: ”Mi trovo bene con tutti Possiamo davvero fare una bella stagione".