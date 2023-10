Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina fondata sulle ali

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina, c'è Bonaventura che dice: "Tutto per voi". Sottotitolo: "Bonaventura: Viola, casa mia". E ancora altre dichiarazioni: "Tre anni splendidi con Italiano: mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno per rendere al massimo. Il segreto? Una vita da atleta".

A pagina 18 grande spazio per: “Jack il sognatore ”Europeo possibile grazie alla Viola". Sottotitolo: “In azzurro alla fine vanno sempre i migliori: se facessi una grande stagione, potrei essere chiamato”.

A pagina 19 invece leggiamo: “È una Fiorentina fondata sulle ali dieci gol e non c’è solo Gonzalez Oltre a Nico in mostra Brekalo, Ikoné e Kouame. Anche gli assist (finora tre) cominciano a pesare”. Di spalla invece c'è un editoriale del direttore intitolato: “I perché di un’assenza”. Che poi è quella del Corriere dello Sport dall'inaugurazione del Viola Park.