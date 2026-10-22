Ranieri potrebbe tornare disponibile contro l'Inter, per Atta i tempi sono ancora lunghi

Come spesso accadequando si avvicina un appuntamento ufficiale della Fiorentina, questo pomeriggio il Pentasport ha cercato di far luce sulle condizione dei giocatori in dubbio e di quella che potrebbe essere la formazione titolare della Fiorentina. Ed in vista della sfida di San Siro qualche novità potrebbe esserci.

Ranieri continua il suo percorso di recupero

Il primo focus è sulle condizioni fisiche di Luca Ranieri, ormai ai box dalla trasferta della scorsa settimana contro il Genoa. L'ormai ex capitano viola anche quest'oggi si è allenato a parte, continuando il percorso personalizzato, ma non è detto che non riesca a recuperare per domenica. E' chiaro che in caso di eventuale convocazione contro i nerazzurri, il centrale dovrebbe comunque partire dalla panchina. Per quanto rigurda, come riportato dall'emittente, contro l'inter la difesa dovrebbe essere composta da Dragusin e Pongracic nel mezzo, con Jimenez sulla sinistra e Dodo a destra.

Anche per Atta i tempi restano lunghi

Poche novità anche per quello che riguarda Arthur Atta. Il giocatore continua ad allenarsi a parte per risolvere i problemi all'addome che lo stanno tenendo lontano dai campi ormai da settimane. La linea della Fiorentina continua ad essere la stessa, ovvero quella di provare ad avere la miglior versione del francese dopo la sosta, ma il giocatore continua a lavorare per abbreviare i tempi. Contro l'Inter non ci sarà quasi sicuramente, piu probabile invece il ritorno tra i convocati in vista del turno infrasettimanale contro l'Atalanta. Per vederlo in capo, anche se probabilmente a gara in corso, dovremo aspettare almeno le sfide contro Sassuolo e Juventus. Contro l'Inter domenica al suo posto ci dovrebbe essere Brescianini, che garantisce a vanoli maggior fisicità rispetto a tutti gli altri.