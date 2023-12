Reginaldo, ex attaccante viola, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana per commentare il reparto avanzato della Fiorentina. Reginaldo si è espresso in particolare su Beltran:

“Attaccare in Italia”

“Giocare come attaccante nel calcio italiano non è semplice, visto quanto lavoro viene fatto nella fase difensiva in Serie A. In questo momento, la Fiorentina non sta trovando continuità, ma appena si sbloccano gli attaccanti diventerà tutto più facile, come fece Cabral alla fine della scorsa stagione".

“Beltran è troppo generoso”

E ancora: "Beltran? I sudamericani ormai sono troppo generosi in fase difensiva. Io gli consiglio di concentrarsi di più sull'attacco. Le qualità ci sono, ma in Italia, vogliono tutto e subito. Anche Nzola sta avendo difficoltà comunque...”.

Infine su Italiano: “Con Prandelli giocavamo sulle fasce ma sapevamo che nel mezzo c'erano Toni o Mutu che poi la mettevano dentro. Gli esterni viola attuali dovrebbero essere più concreti”.