Corriere dello Sport-Stadio: Cataleader

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è questo titolo: “Cataleader”. Sottotitolo: “Cataldi si riprende le chiavi”.

Pagina 8

Viene approfondito il tema della prima: “Cataldi corre per riprendersi la Fiorentina”. Sottotitolo: “Da ieri in gruppo, può tornare titolare con il Como. Palladino pronto a rimodulare la squadra”. In taglio basso: “Piano Gud: punta l’Inter”.

Pagina 9

Presente un'intervista a Liverani che dice: “Questa Viola è fatta per Kean”. E ancora: “Moise mi piace molto, De Gea grandissimo colpo Palladino intelligente. Champions? Oggi dico di sì”.