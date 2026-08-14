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Buona la prima per la Fiorentina, che cala un poker al Benevento e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia

David Fabbri /

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Fiorentina-Benevento 4-0 (1' Gudmundsson, 35' Kean, 49' Ranieri, 50' Ndour)

Fiorentina  (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario (46' Dodô), Dragusin (87' Pongracic), Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli (58' Oulai), Brescianini; Atta (64' Croci), Gudmundsson (58' Mastantuono); Kean. All.: Grosso.

 

  • 95'
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    Finisce la gara! La Fiorentina vince 4-1 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson, Kean, Ranieri e Ndour e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia.

  • 92'
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    Ammonito Beruatto per una trattenuta su Mastantuono.

  • 90'
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    Assegnati cinque minuti di recupero.

  • 84'
    substitution
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    Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dragusin, va in campo Pongracic.

  • 84'
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    Cross basso da sinistra in area viola, rischia l'autogol Dragusin allontanando il pallone vicino a De Gea.

  • 81'
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    Azione tutta madrilena con Valdepenas che se ne va via sulla sua fascia e serve Mastantuono che calcia provando a mettere il pallone sotto il sette.

  • 80'
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    Ci prova il Benevento con Beruatto, conclusione potente che però finisce a lato fuori bersaglio.

  • 77'
    substitution
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    Doppio cambio nel Benevento: escono Salvemini e Sernicola, vanno in campo Mignani e l'ex viola Pierozzi.

  • 75'
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    Prima iniziativa di Mastantuono che conduce il pallone sulla trequarti, taglio di Croci che serve Kean ma che poi viene ostacolato dalla difesa degli ‘stregoni’.

  • 72'
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    Cooling break in corso per le due squadre.

  • 71'
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    Calcio di punizione ancora affidato a Verdi per il Benevento, bella parata di De Gea.

  • 70'
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    Ammonito Oulai per fallo commesso sulla trequarti.

  • 67'
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    Oulai serve Ndour sulla trequarti che però non va a calciare.

  • 64'
    substitution
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    Altro cambio per la Fiorentina: esce Atta, esordio in prima squadra in campo per il giovanissimo attaccante Croci.

  • 62'
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    Calcio di punizione per il Benevento battuto da Versi, parata a mano aperta di De Gea!

  • 60'
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    Calcio d'angolo per la Fiorentina, con Ranieri che va di testa mandando di poco alto il pallone sopra la traversa.

  • 58'
    substitution
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    Cambi nella Fiorentina: escono Gudmunsson e Fagioli, debuttano in campo con la maglia viola Mastantuono e Oulai.

  • 56'
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    Segna Gudmundsson servito da Atta, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

  • 54'
    substitution
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    Tre cambi per il Benevento: escono Prisco, Talia e Giugliano, vanno in campo Verdi, Kouan e Okereke.

  • 53'
    goal
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    Gol del Benevento

    Gol del Benevento: bella conclusione di Lamesta diretta vicino al Palo, non ci arriva De Gea.

  • 50'
    goal
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    Quarto gol della Fiorentina!

    Goool! Ndour! Fagioli serve il pallone indietro al linite dell'area, sbaglia la difesa del Benevento e Ndour ha tutto il tempo per preparare la conclusione in porta che vale il 4-0 per i viola!

  • 49'
    goal
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    Tris della Fiorentina!

    Calcio d'angolo battuto da Fagioli, Dragusin la spizza per Ranieri che di testa sigla il 3-0!

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Joao Mario, c'è Dodô sulla fascia destra.

  • 48'
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    Si chiude il primo tempo con la Fiorentina che sta vincendo 2-0 contro il Benevento. 

  • 45'
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    Ci saranno tre minuti di recupero.

  • 43'
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    Grande azione della Fiorentina con la progressione di Valdepenas che trasmette il pallone a Kean, il quale serve un cioccolatino all'accorrente Gudmundsson che spara alto!

  • 40'
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    Lancio per Kean in area che si trova incollato Caldirola, ma c'era fuorigioco.

  • 37'
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    Ci prova il Benevento con la grande conclusione da fuori di Lamesta, para De Gea in tuffo.

  • 35'
    goal
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    Raddoppio della Fiorentina!

    GOOOOL! Kean! Cross di Joao Mario per Kean che arpiona il pallone con l'uomo addosso e lo indirizza in porta per il 2-0!

  • 33'
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    Pallone in area viola, commette fallo in attacco Ndour.

  • 31'
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    Cross di Caldirola in area, pallone che diventa preda della difesa viola.

  • 28'
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    Benevento che prova a costruire qualcosa, ma la Fiorentina concede ben poco.

  • 25'
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    Cooling break in corso per permettere ai giocatori di rinfrescarsi dato il caldo torrido al ‘Franchi’.

  • 24'
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    Gran lancio di Joao Mario per Kean, la difesa dei campani protegge l'uscita del pallone.

  • 21'
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    Traversa della Fiorentina!

    Fiorentina vicina al gol! Joao Mario riceve il pallone da fuori area e calcia con potenza centrando in pieno la traversa!

  • 18'
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    Lancio per Joao Mario in contropiede, Vannucchi esce e il terzino viola prova il pallonetto con il pallone che finisce fuori.

  • 16'
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    Calcio di punizione per il Benevento, pallone messo nel mezzo all'area viola ma che poi scorre sul fondo.

  • 14'
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    Bella giocata di Valdepenas che lancia poi per Kean fermato dopo dalla difesa dei sanniti.

  • 11'
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    Calcio di punizione per la Fiorentina, cross per Ndour che ci prova di testa ma manda il pallone fuori.

  • 8'
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    Brescianini va al tiro, conclusione un po' strozzata che finisce sul fondo.

  • 6'
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    Fiorentina che gioca nella metà campo del Benevento, campani che provano a ricomporsi a centrocampo.

  • 3'
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    Ci prova il Benevento con un'imbucata per Salvemini, chiude bene la difesa viola in area.

  • 1'
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL! Segna subito la Fiorentina! Il Benevento prova la costruzione dal basso ma sbaglia, e Atta crossa sull'altro palo per il colpo di testa di Gudmundsson che sigla l'1-0!

  • 1'
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    Inizia la prima gara! stagionale Forza viola!

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