Buona la prima per la Fiorentina, che cala un poker al Benevento e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia
Fiorentina-Benevento 4-0 (1' Gudmundsson, 35' Kean, 49' Ranieri, 50' Ndour)
Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario (46' Dodô), Dragusin (87' Pongracic), Ranieri, Valdepeñas; Ndour, Fagioli (58' Oulai), Brescianini; Atta (64' Croci), Gudmundsson (58' Mastantuono); Kean. All.: Grosso.
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95'
Finisce la gara! La Fiorentina vince 4-1 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson, Kean, Ranieri e Ndour e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia.
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92'
Ammonito Beruatto per una trattenuta su Mastantuono.
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90'
Assegnati cinque minuti di recupero.
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84'
Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Dragusin, va in campo Pongracic.
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84'
Cross basso da sinistra in area viola, rischia l'autogol Dragusin allontanando il pallone vicino a De Gea.
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81'
Azione tutta madrilena con Valdepenas che se ne va via sulla sua fascia e serve Mastantuono che calcia provando a mettere il pallone sotto il sette.
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80'
Ci prova il Benevento con Beruatto, conclusione potente che però finisce a lato fuori bersaglio.
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77'
Doppio cambio nel Benevento: escono Salvemini e Sernicola, vanno in campo Mignani e l'ex viola Pierozzi.
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75'
Prima iniziativa di Mastantuono che conduce il pallone sulla trequarti, taglio di Croci che serve Kean ma che poi viene ostacolato dalla difesa degli ‘stregoni’.
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72'
Cooling break in corso per le due squadre.
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71'
Calcio di punizione ancora affidato a Verdi per il Benevento, bella parata di De Gea.
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70'
Ammonito Oulai per fallo commesso sulla trequarti.
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67'
Oulai serve Ndour sulla trequarti che però non va a calciare.
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64'
Altro cambio per la Fiorentina: esce Atta, esordio in prima squadra in campo per il giovanissimo attaccante Croci.
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62'
Calcio di punizione per il Benevento battuto da Versi, parata a mano aperta di De Gea!
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60'
Calcio d'angolo per la Fiorentina, con Ranieri che va di testa mandando di poco alto il pallone sopra la traversa.
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58'
Cambi nella Fiorentina: escono Gudmunsson e Fagioli, debuttano in campo con la maglia viola Mastantuono e Oulai.
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56'
Segna Gudmundsson servito da Atta, ma il gol viene annullato per fuorigioco.
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54'
Tre cambi per il Benevento: escono Prisco, Talia e Giugliano, vanno in campo Verdi, Kouan e Okereke.
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53'
Gol del Benevento
Gol del Benevento: bella conclusione di Lamesta diretta vicino al Palo, non ci arriva De Gea.
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50'
Quarto gol della Fiorentina!
Goool! Ndour! Fagioli serve il pallone indietro al linite dell'area, sbaglia la difesa del Benevento e Ndour ha tutto il tempo per preparare la conclusione in porta che vale il 4-0 per i viola!
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49'
Tris della Fiorentina!
Calcio d'angolo battuto da Fagioli, Dragusin la spizza per Ranieri che di testa sigla il 3-0!
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46'
Il secondo tempo inizia con un cambio per la Fiorentina: esce Joao Mario, c'è Dodô sulla fascia destra.
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48'
Si chiude il primo tempo con la Fiorentina che sta vincendo 2-0 contro il Benevento.
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45'
Ci saranno tre minuti di recupero.
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43'
Grande azione della Fiorentina con la progressione di Valdepenas che trasmette il pallone a Kean, il quale serve un cioccolatino all'accorrente Gudmundsson che spara alto!
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40'
Lancio per Kean in area che si trova incollato Caldirola, ma c'era fuorigioco.
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37'
Ci prova il Benevento con la grande conclusione da fuori di Lamesta, para De Gea in tuffo.
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35'
Raddoppio della Fiorentina!
GOOOOL! Kean! Cross di Joao Mario per Kean che arpiona il pallone con l'uomo addosso e lo indirizza in porta per il 2-0!
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33'
Pallone in area viola, commette fallo in attacco Ndour.
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31'
Cross di Caldirola in area, pallone che diventa preda della difesa viola.
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28'
Benevento che prova a costruire qualcosa, ma la Fiorentina concede ben poco.
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25'
Cooling break in corso per permettere ai giocatori di rinfrescarsi dato il caldo torrido al ‘Franchi’.
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24'
Gran lancio di Joao Mario per Kean, la difesa dei campani protegge l'uscita del pallone.
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21'
Traversa della Fiorentina!
Fiorentina vicina al gol! Joao Mario riceve il pallone da fuori area e calcia con potenza centrando in pieno la traversa!
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18'
Lancio per Joao Mario in contropiede, Vannucchi esce e il terzino viola prova il pallonetto con il pallone che finisce fuori.
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16'
Calcio di punizione per il Benevento, pallone messo nel mezzo all'area viola ma che poi scorre sul fondo.
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14'
Bella giocata di Valdepenas che lancia poi per Kean fermato dopo dalla difesa dei sanniti.
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11'
Calcio di punizione per la Fiorentina, cross per Ndour che ci prova di testa ma manda il pallone fuori.
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8'
Brescianini va al tiro, conclusione un po' strozzata che finisce sul fondo.
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6'
Fiorentina che gioca nella metà campo del Benevento, campani che provano a ricomporsi a centrocampo.
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3'
Ci prova il Benevento con un'imbucata per Salvemini, chiude bene la difesa viola in area.
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1'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL! Segna subito la Fiorentina! Il Benevento prova la costruzione dal basso ma sbaglia, e Atta crossa sull'altro palo per il colpo di testa di Gudmundsson che sigla l'1-0!
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1'
Inizia la prima gara! stagionale Forza viola!