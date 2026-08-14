La probabile formazione del Benevento: ancora presto per Okereke? C’è una vecchia conoscenza viola

Il primo impegno ufficiale della stagione della Fiorentina è in Coppa Italia. Al Franchi si presenta il Benevento di mister Floro Flores, fresco di promozione in Serie B e del passaggio del turno precedente battendo il Ravenna in un rocambolesco 5-3.

La Fiorentina sfida il Benevento

I giallorossi si presentano con Esposito in porta. In difesa c’è una vecchia conoscenza sulla fascia destra, Edoardo Pierozzi, mentre dall’altra parte c’è Beruatto. Al centro vanno verso la conferma Scognamillo e Caldirola, così come Maita e Prisco per il centrocampo. Davanti Lamesta, Talia e Giugliano si metteranno alle spalle di Salvemini.

Come si presentano i campani

La probabile formazione del Benevento (4-2-3-1): Esposito; E. Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Prisco; Lamesta, Talia, Giugliano; Salvemini. All.: Antonio Floro Flores.