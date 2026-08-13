I convocati del Benevento: Floro Flores deve fronteggiare alcune assenze per la Fiorentina. Okereke stringe i denti e...

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento, in programma domani sera all'Artemio Franchi. Due i calciatori ex viola nella rosa delle Streghe: si tratta di Christian Dalle Mura ed Edoardo Pierozzi.

Non faranno parte della spedizione toscana, gli indisponibili Romano, Manconi, Mehic, Carfora, Donatiello, Ricci, Schimmenti, Simonetti, Ferrara, Celia, Cantisani, Panzarino e lo squalificato Tumminello. Ci sarà invece Okereke, che non era al meglio: prima convocazione per l'ex Cremonese.

PORTIERI

22 Esposito Manuel

96 Sylla Alioune

26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

20 Beruatto Pietro

5 Caldirola Luca

15 Dalle Mura Christian

77 Pierozzi Edoardo

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

17 Sernicola Leonardo

CENTROCAMPISTI

28 Kouan Christian

8 Maita Mattia

4 Prisco Antonio

6 Siatounis Antonis

38 Talia Angelo

ATTACCANTI

24 Giugliano Marco

11 Lamesta Davide

30 Logan Gaspar

32 Mignani Guglielmo

29 Okereke David

9 Salvemini Francesco

90 Verdi Simone