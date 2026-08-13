I convocati del Benevento: Floro Flores deve fronteggiare alcune assenze per la Fiorentina. Okereke stringe i denti e...
Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per i Trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, Fiorentina-Benevento, in programma domani sera all'Artemio Franchi. Due i calciatori ex viola nella rosa delle Streghe: si tratta di Christian Dalle Mura ed Edoardo Pierozzi.
Non faranno parte della spedizione toscana, gli indisponibili Romano, Manconi, Mehic, Carfora, Donatiello, Ricci, Schimmenti, Simonetti, Ferrara, Celia, Cantisani, Panzarino e lo squalificato Tumminello. Ci sarà invece Okereke, che non era al meglio: prima convocazione per l'ex Cremonese.
PORTIERI
22 Esposito Manuel
96 Sylla Alioune
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
20 Beruatto Pietro
5 Caldirola Luca
15 Dalle Mura Christian
77 Pierozzi Edoardo
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
17 Sernicola Leonardo
CENTROCAMPISTI
28 Kouan Christian
8 Maita Mattia
4 Prisco Antonio
6 Siatounis Antonis
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
24 Giugliano Marco
11 Lamesta Davide
30 Logan Gaspar
32 Mignani Guglielmo
29 Okereke David
9 Salvemini Francesco
90 Verdi Simone