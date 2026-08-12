Tegola in casa Benevento: Floro Flores perde un difensore titolare in vista della Fiorentina
Tegola in casa Benevento a due giorni dalla sfida contro la Fiorentina, valida per i 32esimi di Coppa Italia. Durante la partita del turno precedente contro il Ravenna, il difensore Raffaele Romano aveva rimediato un infortunio dovendo lasciare il campo. Gli esami strumentali eseguiti nelle ore successive hanno evidenziato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra, con lesione legamentosa.
Un'assenza pesante
Un infortunio serio che terrà il difensore lontano dal campo almeno un paio di mesi. Di conseguenza, Floro Flores non lo avrà a disposizione venerdì: un'assenza pesante in difesa per la partita da dentro o fuori con la Fiorentina.
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