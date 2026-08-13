Grosso: "Kean giocatore di riferimento, ci facciamo affidamento. Vogliamo passare il turno in ogni modo"

Prima partita da allenatore al Franchi domani per l'allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso.

“E' la prima gara ufficiale - ha detto - c’è emozione ottenere risultato. E' una gara dentro o fuori, quindi non abbiamo seconde chance. Il Benevento ha un allenatore che conosco perché ho già avuto come giocatore con me. Sappiamo le qualità che abbiamo e cercheremo in tutti i modi di passare questo turno”.

Su Kean: “Moise sta bene, siamo contenti della prima parte fatta da tutti i ragazzi. Ci sono stati piccoli intoppi ma non hanno interferito sul lavoro. Ha energie e qualità, è un giocatore di riferimento e ci facciamo tanto affidamento”.