Un affare di non facilissima risoluzione e la richiesta di Grosso che Paratici è deciso a soddisfare

Sistemato il domino relativo a Piccoli e Pellegrino, la Fiorentina ha ancora qualcosa da sistemare all'interno della propria rosa.

Esterno a sinistra

In primis c'è da trovare un esterno da piazzare a sinistra nello scacchiere offensivo di Grosso. Ed è un affare questo che fin qui non si è rivelato di facilissima risoluzione.

Thorstvedt

Poi ci sarà da capire come e quando dare l'assalto a Thorstvedt, una richiesta questa fatta da Grosso che Paratici è deciso a soddisfare. Il club viola sta preparando la propria offerta definitiva e sta cercando di inserire Fortini nell'affare. Questo per avere un esborso economico contenuto.