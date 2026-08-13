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Un affare di non facilissima risoluzione e la richiesta di Grosso che Paratici è deciso a soddisfare

Marco Masoni /
Grosso e Paratici
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Sistemato il domino relativo a Piccoli e Pellegrino, la Fiorentina ha ancora qualcosa da sistemare all'interno della propria rosa. 

Esterno a sinistra

In primis c'è da trovare un esterno da piazzare a sinistra nello scacchiere offensivo di Grosso. Ed è un affare questo che fin qui non si è rivelato di facilissima risoluzione. 

Thorstvedt

Poi ci sarà da capire come e quando dare l'assalto a Thorstvedt, una richiesta questa fatta da Grosso che Paratici è deciso a soddisfare. Il club viola sta preparando la propria offerta definitiva e sta cercando di inserire Fortini nell'affare. Questo per avere un esborso economico contenuto.

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