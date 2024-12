Di Livio avverte i tifosi della Juventus: "La Fiorentina di Palladino è tostissima. Domani partita complicata"

Questo pomeriggio il doppio ex della sfida di domani Angelo Di Livio, durante un collegamento con Tv Play, ha avuto modo di avvertire i tifosi bianconeri sulle difficolta della partita di domani. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“I tifosi si lamentano dei troppi pareggi per la Juve? Anche io la penso cosi: avrei preferito qualche sconfitta in più vincendo tutte le alte. Se guardo il campionato fatto finora alla Juventus mancano 6-7 punti. La voglia di non perdere le partite spesso ha fatto si che la squadra si chiudesse senza cercare la vittoria”.

"La Fiorentina non è quella delle scorse stagioni"

Da ex ha voluto avvertire i tifosi bianconeri sulle grandi difficolta della sfida di domani: “Quest’anno sarà diverso dalle ultime stagioni, la Fiorentina di Palladino è tostissima. E non dimentichiamoci che questa sfida rappresenta quasi un derby: nonostante tutto è una partita sentita da entrambe le parti. Sarò una partita complicata per i bianconeri”.