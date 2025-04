L'ex giocatore viola Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, analizzando varie tematiche dello 0-0 tra Fiorentina e Parma, commentando anche le prove di alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Servono alternative per provare a vincere la partita, ma Palladino…’

“I giocatori vanno responsabilizzati ma non mi piace come si sta comportando Palladino. I cambi uomo per uomo? Se le cose non vanno, bisogna provare a cambiare tatticamente, e mi sembra che a riguardo non abbia molto idee. Palladino è troppo conservativo, si può anche provare a mettere in campo una squadra diversa, senza sbilanciarsi. Davanti c’era il Parma, con tutto il rispetto, buona squadra ma che ha fatto poco. Se l’avversario sta riuscendo a bloccarti, serve trovare delle alternative per vedere la sua risposta. Adesso è un torneo tra chi fa più punti tra 5-6 squadre per l’Europa, non è facile, tutte le partite sono finali”.

‘Alcuni calciatori oggi non possono giocare, Zaniolo in pessima condizione’

“In Conference il giovedì si era fatta una formazione per tutelare molti giocatori, invece la partenza della squadra è stata parecchio da rivedere. Posso capire che non si volesse difendere a 4 con Dodô e Parisi terzini, ma sarebbe bastato spostare Ranieri sulla fascia sinistra. Sono molto critico con Gudmundsson, perchè è stato tolto? Per 75’ non ha fatto nulla, poteva anche tenerlo in campo ma i giocatori veri dicono ‘dammela, poi ci penso io'. Il Parma alla fine ha provato a vincerla con Man e Djuric, la Fiorentina non ha fatto niente per vincere… Ci sono alcuni giocatori non all'altezza, come Richardson, non deve essere schierato, penso non sarà mai un grande giocatore, è troppo leggero. Adesso conta il livello attuale dei calciatori. Zaniolo? Nelle ultime gare era stato inguardabile, ha fatto bene a non metterlo, è in una pessima condizione fisica".