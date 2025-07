L'ingaggio offerto e l'opera di Pioli non bastano: Kessie e una richiesta fuori dai parametri della Fiorentina

La situazione non è mutata molto nelle ultime ore relativamente a Franck Kessie.

Non basta!

L'impressione è che l'ingaggio che la Fiorentina può proporre al centrocampista (3,5 milioni con i bonus) e l'opera di convincimento di Stefano Pioli, non bastino. Lo scrive stamani La Nazione.

Fuori parametro

Questo perché l'ivoriano potrebbe decidere di lasciare l'Arabia per un ingaggio intorno ai sei milioni. Cifra fuori parametro per la Fiorentina in questo momento.