Tutti vanno in Champions e vincono trofei... tranne te. Il desolante dato della Fiorentina nell'era Commisso

Parafrasando Fabri Fibra, tutti vanno in Champions… tranne te, si potrebbe cantare oggi alla Fiorentina. Non proprio tutti, in realtà, ma sicuramente le squadre che attualmente occupano dal primo al nono posto in classifica.

Tutti in Champions… tranne la Fiorentina

Spieghiamoci meglio: durante l'era Commisso, le squadre dal primo al nono posto della classifica di Serie A sono andate tutte almeno una volta in Champions e hanno vinto tutte almeno un trofeo… tranne la Fiorentina. Senza scomodare Napoli, Inter e Juventus, che ovviamente abbondano di Champions giocate e trofei vinti, persino il Bologna ha fatto meglio (Champions disputata e Coppa Italia alzata quest'anno), ma anche Roma, Lazio, Milan e Atalanta hanno fatto meglio della Fiorentina.

Zero, zero e ancora zero.

Ma non è tanto il “fare meglio”, quanto quel dannato 0 che continua ad essere inesorabilmente legato alla Fiorentina. Con l'attuale proprietà 0 Champions disputate (per la verità anche 0 Europa League) e 0 trofei vinti, quest'ultimo dato che per la verità appartiene anche alla gestione Della Valle. Le sette sorelle sono da tempo un lontano ricordo…