Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ex attaccante della Fiorentina, ha fatto il punto della situazione su alcune dinamiche di mercato legate alla Fiorentina, in collegamento con il Pentasport di Radio Bruno.

“Beltran? Noi l'abbiamo preso come centravanti e ha giocato anche da mezza punta, da mezzala, a momenti fa il mediano. Come centravanti purtroppo ha fallito, ma credo debba continuare a giocare davanti, da seconda punta, per le caratteristiche che ha. Però deve trovare di più la porta, questo sì".

“Sottil invece non ha fatto passi avanti né nel carattere, né sotto l'aspetto fisico o tecnico: sono quei ragazzi che hanno molto potenziale, ma puntualmente non fanno mai il salto di qualità. Penso che dovrebbe trovare una società di seconda fascia in Serie A che lo prenda per dargli fiducia, perché deve giocare con continuità: abbiamo sempre detto che ‘potrebbe essere, ma non è’ e per un calciatore questa è una spada di Damocle. Lui deve guardarsi allo specchio e pensare cosa fare per meritarsi il posto, io ho visto giocatori migliorare a 30 anni col lavoro, non si è mai troppo vecchi. Chi non lo fa è un superficiale, facile nascondersi dietro alle scuse”.

“Vendere Comuzzo? Conta l'alternativa che lo dovrebbe sostituire, se ti danno 40 milioni per lui devi sostituirlo con uno che ti dia le stesse garanzie, se non di più. Io credo che nessuno sia intoccabile: il Napoli a gennaio scorso te lo comprava, io l'avrei dato via! Tutti quei soldi per uno con 30 partite in Serie A, a meno che non diventi un Vierchowod… Detto questo io lo terrei a meno di offerte veramente interessanti. La Juventus ha preso Kalulu a 8 milioni: se fosse stato lui a sostituire Comuzzo avremmo fatto un capolavoro e un'ottima plusvalenza”