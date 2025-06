Giornata di addii: Giuntoli ha rescisso il contratto con la Juventus, è ufficiale

Dopo l'addio ufficiale di Simone Inzaghi all'Inter, arrivano novità anche da casa Juventus. Come riporta Sky Sport, il club bianconero avrebbe trovato l'accordo per la risoluzione del contratto del Managing Director Football bianconero Cristiano Giuntoli.

Negli scorsi giorni il suo nome era stato accostato anche alla Fiorentina per il ruolo di direttore sportivo in caso di addio di Daniele Pradè, ma la pista sembra tramontata con l'attuale ds viola destinato a rimanere a Firenze ancora per una stagione. Adesso Giuntoli è libero di trovare un nuovo club, adesso è anche ufficiale.