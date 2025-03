C'è anche chi è in bilico tra i giocatori in prestito alla Fiorentina e con la possibilità di riscatto da parte della società viola. Tra questi c'è Nicolò Zaniolo, il cui prestito è costato 3,2 milioni con l'obbligo di riscatto condizionato fissato a 15,5 milioni dal Galatasaray. Per far scattare l'obbligo servono 12 partite in viola da almeno 30 minuti in campo e l'obiettivo non è al momento vicino.

Riscatto che non sembra vicino nemmeno per Andrea Colpani, il cui prestito è costato 4 milioni e ne servirebbero altri 12 per il riscatto (diritto). La Fiorentina si aspetta da lui un cambio di marcia al rientro dal fastidioso infortunio. Se ci fosse la svolta, la società viola sarebbe disposta a rimettersi al tavolo con il Monza per ritrattare le cifre dell'affare.