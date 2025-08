Simon Sohm da ieri è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina e oggi il Parma ha salutato il classe 2001 svizzero, che dopo 5 anni ha lasciato l'Emilia per spostarsi a Firenze. La società ducale ha detto addio al calciatore elvetico con un post su Instagram, ringraziandolo per quanto fatto in maglia gialloblù.

Il post del Parma

“Grazie Simon per la forza, la dedizione e i momenti che ci hai regalato in campo. Hai sempre giocato con cuore e disciplina e siamo orgogliosi di aver fatto parte del tuo percorso. Buona fortuna per il prossimo capitolo”.