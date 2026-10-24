Piñones-Arce: "Ho un gruppo solido che vuole portare in alto la Fiorentina"

Pablo Piñones-Arce, tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto sul canale ufficiale viola per presentare la sfida contro il Parma, in programma domani alle 18.

Sul match contro il Parma

Queste le sue parole: “Non temo nessuna squadra, ma il Parma è una formazionemolto veloce. Dobbiamo stare attenti alle transizioni, contro il Como ci hanno messo in difficoltà. Nelle ultime partite, abbiamo avuto qualche momento con meno aggressività e intensità: domani non dovrà accadere”.

Sul gruppo

Spazio poi ad una riflessione sul morale del gruppo dopo il pareggio beffa contro il Como: “Tutte le giocatrici vogliono fare bene, ho un gruppo solido e so che loro saranno sempre pronte a contribuire per la squadra”.