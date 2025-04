Il terzino viola classe 2006 Luis Balbo ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina per raccontare la sua carriera e la sua avventura con la maglia viola. Queste le sue parole: “Sono nato in Venezuela, ho iniziato a giocare fin da piccolo. Poi la mia famiglia si è trasferita in Portogallo nel 2017. Nel 2023 è arrivata la chiamata della Fiorentina e ora sono qui. Mi sento molto di essere migliorato da quando sono qui. Ho sempre cercato di fare qualcosa in più dei miei compagni perché qui la qualità è altissima. Rimango sempre dopo gli allenamenti a fare qualche esercizio con qualche mio compagno per migliorare”.

E ancora: “Sulla posizione in campo? Mi piace spingere in attacco, credo di essere un giocatore bello cattivo in difesa e non mi dispiace stare dietro. Il calcio europeo è diversissimo dal Venezuela, molto più tecnico, si tocca molto di più il pallone. Firenze? Il giorno che sono arrivato qui era sera, ho visto il Viola Park e mi ha subito impressionato. Sapevo che dovevo sfruttare questa occasione. Idoli? Da piccolo guardavo Marcelo al Real, mi piaceva tanto. Tra cinque anni? Voglio essere qui a Firenze, indossare la maglia viola al Franchi e fare tutto per questi colori”.