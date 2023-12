La Fiorentina vince anche l'ultima partita dell'anno contro il Torino e sale sempre di più in zona Champions League

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Torino 1-0 (82' Ranieri)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (76' Parisi); Arthur (64' Mandragora), Duncan; Ikone (87' Sottil), Bonaventura (87' Martinez Quarta), Kouame; Beltran (64' Nzola).

90'+5 Finisce la gara! La Fiorentina conclude il 2023 vincendo con il Torino per 1-0 grazie al gol siglato da Ranieri all'82' e raggiungendo il Milan al quarto posto in zona Champions League.

90'+5 Conclusione di Vojvoda svirgolata verso la porta, para e trattiene il pallone Terracciano.

90'+3 Fiorentina in dieci adesso, non ce la fa a rientrare Sottil.

90'+2 Si fa male Sottil nel compere uno scatto, ma Italiano ha finito i cambi.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

89' Lancio di Ranieri per Sottil che va al tiro spedendo il pallone alto di poco.

88' Ammonito Djidji per fallo commesso su Parisi.

87' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Ikone, che si fa ammonire per perdita di tempo, e Bonaventura, vanno in campo Sottil e Martinez Quarta.

85' Cambio nel Torino: esce Tameze, va in campo Seck.

82' GOOOOL!!!!! RANIERI!!!! Cross da destra di Kayode e in area sbuca Ranieri che di testa sblocca la gara depositando il pallone in porta. 1-0 per i viola!

80' Serie di cross in area viola che nessuno intercetta.

77' Doppio cambio nel Torino: escono Vlasic e Bellanova, tocca a Djidji e Vojvoda.

76' Cambio per la Fiorentina: esce Biraghi e va in campo Parisi.

75' Ammonito Ranieri per intervento falloso su Bellanova.

74' Torino che torna in attacco e uscita decisiva di Terracciano sul cross di Ilic per Sanabria in area.

71' Tentativo di tiro senza tante pretese di Biraghi da lontano, esce e fa suo il pallone Milinkovic-Savic.

68' Ammonito Kayode per fallo commesso su Zapata.

66' Espulso Niccolini, vice di Italiano, per proteste.

64' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Arthur e Beltran, tocca a Mandragora e Nzola.

63' Cross di Biraghi su calcio da fermo, va Beltran di testa mandando il pallone fuori.

61' Doppio cambio per il Torino: escono Pellegri e Ricci, vanno in campo Sanabria e Linetty.

60' Va al tiro Bonaventura sugli sviluppi del calcio d'angolo, pallone deviato dalla difesa granata.

58' Fallo di Buongiorno su Bonaventura, altro calcio di punizione per la Fiorentina.

55' Cross di Duncan in area per il colpo di testa in torsione di Kouame, pallone che finisce fuori.

54' Ammonito Ricci per fallo commesso su Bonaventura.

52' La Fiorentina reclama un calcio di rigore per un tocco di mano di Ricci in area, ma c'è fuorigioco sull'azione.

49' Canovaccio della gara che non sembra cambiato, con poco movimento soprattutto a centrocampo da parte della Fiorentina.

46' Inizia il secondo tempo senza nessun cambio per parte.

45' La prima frazione di gioco tra Fiorentina e Torino finisce 0-0.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' Che opportunità per la Fiorentina! Tameze sbaglia passando il pallone a Milinkovic-Savic, Ikone lo intercetta ma al momento del tiro il portiere dei granata lo neutralizza con un intervento decisivo .

42' Occasione per la Fiorentina! Kayode crossa per Bonaventura il quale di testa indirizza il pallone verso il secondo palo senza però trovare la porta.

39' Torino che fa muro anche nelle poche occasioni in cui la Fiorentina si presenta in area o su azione o con i cross dalla bandierina.

36' Altra occasione per il Torino! Conclusione di Lazaro su sponda di Pellegri, si immola Terracciano parando in tuffo!

35' Calcia un pallone vagante da fuori area Dunca, tiro sbilenco che va oltre la traversa.

32' Ancora poco movimento dei giocatori viola, che stanno regalando tanti palloni al Torino.

29' Fiorentina in attacco con Kouame che svernicia gli avversari a destra e serve il cross arretrato a Beltram, quale in area si prepara per il tiro ma viene chiuso da Ilic.

26' Ancora Torino all'attacco con Vlasic che va al cross basso nel mezzo, chiude tutto Ranieri.

24' Occasione per il Torino! Ricci crossa per il colpo di testa di Zapata, bella parata di Terracciano che salva i viola!

23' Il primo cartellino giallo della gara è per Biraghi, ammonito dopo aver commesso fallo su Bellanova.

22' Brividi per la Fiorentina con Terracciano che sbaglia il rilancio, Zapata fa sua la sfera e cerca il tiro rasoterra mancando la porta ma c'era fuorigioco.

21' Ritmi ancora lenti in campo, con la Fiorentina che ancora non ha accesso i motori.

18' Biraghi tocca indietro per Milenkovic sul calcio di punizione, il suo tiro finisce direttamente sulla barriera.

17' Fallo di Ricci su Bonaventura: calcio di punizione per la Fiorentina.

14' Partita che stenta a decollare, con entrambe le squadre che adesso stanno trovando pochi spunti in attacco.

11' Torino che fa girare il pallone e si fa trovare dalle parti dell'area viola, Fiorentina invece imprecisa nella costruzione fino ad ora.

8' Bonaventura cerca Ikone in area, il quale però non va incontro al pallone che scorre sul fondo.

5' Calcio di punizione battuto da Ilic, pallone che si impenna sopra la porta difesa da Terracciano.

3' Possesso palla del Torino in questi primi minuti di gara, la Fiorentina deve riorganizzarsi a centrocampo.

1' Subito Torino all'attacco con Vlasic che crossa per il colpo di testa di Pellegri in area, pallone che finisce tra i guantoni di Terracciano.

1' Inizia il primo tempo al ‘Franchi’. Forza viola!

Alle 18.30 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Torino, nella gara che apre il 18esimo turno di Serie A nonché l'ultimo del 2023. Una partita fondamentale in chiave europea per i viola, che Fiorentinanews.com seguirà con la sua consueta diretta testuale. Per non perdervi neanche un'emozione del match aggiornate continuamente la pagina, attraverso l'apposita icona dello smartphone o il tasto F5 del computer. A partire dalle 18 il prepartita e dopo il triplice fischio l'immancabile post, con le nostre pagelle e le parole dei protagonisti.