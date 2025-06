Il Torino vuole rifarsi le ali: nella lista indicata da Baroni ci sono sia Sottil che Ikone

Il Torino è a caccia di rinforzi sugli esterni, sia offensivi che difensivi. Con Elmas tornato al Lipsia, Karamoh in uscita a parametro zero e Lazaro pronto a essere arretrato da Baroni, il ds Vagnati è al lavoro per regalare ali di ruolo al nuovo tecnico, e tra gli obiettivi ci sono due esterni di proprietà della Fiorentina.

Per la corsia destra c'è anche Ikone

Come riferito da Tuttosport, Ngonge, in uscita dal Napoli, è il nome in cima alla lista e potrebbe rientrare nell’operazione Milinkovic-Savic. Per la fascia destra piacciono anche Volpato del Sassuolo e Ikone, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Como.

Sottil cercato ripetutamente dalla dirigenza granata

A sinistra, invece, i granata hanno sondato con insistenza Riccardo Sottil, anch’egli di proprietà viola e reduce da un prestito al Milan. Il suo contratto con i viola scade nel 2027, ma a Firenze non sembra destinato a restare.