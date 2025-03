Palladino: "Kean maturo e ambizioso a differenza di quello che si diceva su di lui. Studio Xabi Alonso e Spalletti è un genio"

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato dei suoi modelli di riferimento da tecnico.

“Ho cercato di prendere il meglio da tutti - ha spiegato - Da Gasperini certo, ma anche da Lippi e Ranieri per la gestione del gruppo. Ho avuto anche Deschamps, un grandissimo tecnico. Adesso studio Xabi Alonso, guardo tutte le sue partite. Poi Spalletti per me è sempre un genio, mette sempre cose nuove nel calcio”.

Palladino, giustamente visti i risultati, stravede per Kean: “Moise era un mio pallino da due anni, l’attaccante ideale, e grazie al presidente Commisso e ai dirigenti siamo riusciti a portarlo a Firenze. È un ragazzo maturo e molto ambizioso, a differenza di quello che si diceva di lui. Qui ha trovato un ambiente che l’ha amato da subito. E lui, che tra le sue qualità ha un cuore grande, è riconoscente a questa maglia”.