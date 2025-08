Malusci: "Finalmente c'è entusiasmo! Sohm è un buon acquisto, ma adesso mi aspetto un attaccante, anche se Braschi..."

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha parlato delle amichevoli estive della Fiorentina e del mercato viola, durante il Pentasport di RadioBruno.

La difesa viola

“La difesa della Fiorentina sembra molto affidabile - ha detto l'ex giocatore viola - L'inversione dei ruoli fra Pongracic e Comuzzo sembra essere la scelta giusta. Il croato ha personalità, ha buona tecnica e può uscire palla al piede, sta dimostrando le sue qualità al centro della difesa a tre. Certo è calcio d'agosto e i giocatori sono stanchi per il carico di lavoro, ma mi sembra ci sia un entusiasmo che manca da molto tempo”.

Il tridente pesante

Malusci prosegue parlando dell'attacco che Pioli sta provando in questi primi test stagionali: “Il tridente formato da kean, Dzeko e Gudmundsson è ancora un po' farraginoso, ma ci metteranno poco a trovare l'intesa perchè sono giocatori intelligenti e forti. Gud scende tanto per aiutare la manovra e fare da raccordo fra attacco a centrocampo, Dzeko deve ancora un po' trovare la sua posizione in questa squadra. Certo in fase difensiva è essenziale il lavoro d'interdizione del centrocampo e degli esterni, ma quando hai la palla in zona offensiva saranno un pericolo per tutti”.

Il mercato della Fiorentina

“Sohm sarà fondamentale per la fase difensiva appunto - dice Malusci - Per me è un buon acquisto. Adesso mi aspetto un altro attaccante anche se Braschi ieri è sembrato pronto per giocare fra i grandi e ritagliarsi un po' di spazio. Il mio nome preferito davanti è Piccoli. Per lui e per Ioannidis servono molti soldi, ma ormai per alzare l'asticella servono venti titolari”.