Capello: "Italiano sta facendo giocare bene la Fiorentina, ma concretizza poco. A volte si scopre per voler andare all'attacco"

L'ex allenatore, tra le altre, di Milan e Real Madrid, Fabio Capello, su La Gazzetta dello Sport, analizza le gare le squadre italiane rimaste in lizza (Fiorentina compresa) giocheranno in Europa.

“Orgoglio Italiano”

“Orgoglio e prestigio per il calcio italiano. Roma e Atalanta in Europa League e Fiorentina in Conference si giocano una buona fetta di possibilità di portare tre squadre in finale, come l'anno scorso” scrive Capello.

“Bravi i nostri allenatori”

E poi: “Bisogna dire prima di tutto 'bravi' ai nostri allenatori, che si sono adeguati a giocare un calcio europeo, completamente diverso da quello italiano”.

“Fiorentina favorita”

Specificamente sui viola: “La Fiorentina contro il Bruges è favorita ma deve stare attenta. Ricordo ciò che dicevano dei belgi Valcareggi e Bearzot: non improvvisano, sono molto bravi tatticamente. La Viola psicologicamente è in un momento positivo: ha eliminato il Viktoria Plzen nei quarti di coppa e dominato il Sassuolo in campionato. Italiano sta facendo giocare bene la squadra ma concretizza poco. E a volte si scopre un po' nel voler andare all'attacco”.