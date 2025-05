La giornalista spagnola Rocio Rodriguez ha parlato a Toscana TV, commentando la vittoria della Fiorentina contro il Bologna e toccando poi altre tematiche legate al futuro in viola di alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Con questo gioco la Fiorentina non potrà vincere tante partite’

“Il gioco espresso dalla Fiorentina non credo possa portare lontano, così come da mesi a questa parte. La squadra ieri è stata cinica, ma considerati i giocatori a disposizione a me non piace come la Fiorentina si esprime, e non penso che così si possano vincere tante partite. L’atteggiamento certamente è stato migliore di quello visto a Venezia. Il Bologna ha giocato meglio ma non è stato efficace, ha creato poco”.

‘Con questo modo di stare in campo si perde completamente un calciatore come Fagioli’

“Folorunsho ha fatto molto bene all’inizio, poi è sparito per scelta dell’allenatore. Fagioli? Continuo a dire che è il giocatore su cui la Fiorentina deve puntare la prossima stagione, ma con un’altra tipologia di gioco. Con questo modo di giocare non tocca una palla e non può esprimere le sue caratteristiche, lo perdi completamente, impossibile che riesca ad incidere. Poi certo anche il caos mediatico ha inciso e lui non è stato più lo stesso, ma credo che sarà più tranquillo tra qualche mese. Gudmundsson era l’acquisto principale, Kean era più una scommessa rispetto a lui, e sull’islandese andranno fatte delle valutazioni”.