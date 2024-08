FOTO FN - Le catastrofiche condizioni dei bagni in Curva Ferrovia. E pensare che siamo solo alla prima partita nel cantiere Franchi

Un lago. Non che i tifosi viola siano abituati a bagni extralusso all'Artemio Franchi, tutt'altro. Ma un minimo di decenza sarebbe indispensabile, soprattutto se siamo all'inizio della stagione ed è la prima volta che il Franchi viene usato dopo diverse settimane dall'ultima volta.

Un completo lago quello che i tifosi viola in Curva Ferrovia hanno trovato nei bagni presenti nel settore, completamente allagati e bagnati in ogni dove. Mai come quest'anno, vista la chiusura della Curva Fiesole, la Ferrovia sarà quasi sempre piena. Anche per questo le condizioni dei bagni saranno da migliorare il prima possibile, già in vista della prossima partita di campionato prevista per domenica.

Queste le foto scattate da Fiorentinanews.com: