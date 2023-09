Una coppia che può coesistere: E Italiano l'ha provata in questi giorni

Arthur più Maxime Lopez: si che si può. Alla ripresa del campionato, Italiano è chiamato a ridisegnare la Fiorentina e questa accoppiata, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è una formula che ci sta, forse e a determinate condizioni.

Il tecnico viola la sta pensando e soprattutto provando, avendoli entrambi a disposizione in questo periodo dedicato alle nazionali al centro sportivo, così poi da poter ricorrere ai due registi contemporaneamente e non solo uno in alternativa dell’altro (come invece avviene, per esempio, coi centravanti).

I frutti del lavoro di questi giorni dovremmo dunque vederli prossimamente e tra non molto tempo.