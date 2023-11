A Radio Bruno il giornalista Stefano Cecchi ha commentato la situazione in casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole: "A San Siro la squadra viola non ha fatto una brutta partita, ha fatto un gioco avvolgente senza concretizzare mai. Anche se ai rossoneri mancavano i migliori, la Fiorentina era comunque più debole. Manca un centravanti, sempre la solita storia. Con quello avevamo già 4-5 punti in più. Beltran? Non ha giocato bene, anche se ci fosse stato qualcuno al suo fianco non credo che lo avrebbe stoppato quel pallone.

Italiano? Non è lui il problema. Basta vedere cosa stanno facendo quest'anno Jovic e Cabral. Per me questa Fiorentina rimane una squadra da sesto-settimo posto in campionato".