Continua la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Arthur, si discute sulla divisione dell'ingaggio. I dettagli

In dirittura d'arrivo ma non chiusa, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Fiorentina e Juventus per Arthur Melo, il regista richiesto da Italiano per il prossimo anno. Forse non la prima scelta del tecnico viola, che avrebbe preferito Maxime Lopez o Dominguez, ma comunque un giocatore le cui caratteristiche sono quelle che stava cercando già dalla stagione passata, quando è rimasto orfano di Torreira.

Ancora non siamo ancora arrivati alla conclusione perché si sta discutendo sulla divisione dell’ingaggio. Il giocatore ha uno stipendio molto alto (8 milioni di euro netti), con la soluzione che potrebbe essere questa: la Fiorentina pagherà 3 degli otto milioni, la Juventus si accollerà altri tre milioni e i restanti 2 potrebbero mutare sotto forma di bonus.

Un'operazione simile a quella di Jovic, per rilanciare un giocatore dal passato radioso e dal futuro incerto. Un'altra operazione rilancio per Italiano, con il tecnico viola che ha abbandonato il suo dogma, il 4-3-3, in favore del 4-2-3-1 proprio perché non aveva un regista in mezzo. Con Arthur potrebbe tornare alle origini o, perlomeno, avere due opzioni per il sistema di gioco. Ora la palla passa ad Arthur, che aveva come sogno tornare al Barcellona o in Premier League, ma difficilmente troverà porte aperte dopo l’ultima stagione vissuta appunto quasi per intero in infermeria.