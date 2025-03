Terracciano spera: Un ritorno in campo a tre mesi di distanza

Pietro Terracciano spera di avere una maglia da titolare domani nella partita di Conference League contro il Panathinaikos. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

A lui quest'anno è stato dato il compito di difendere i pali della Fiorentina nelle partite di coppa, ragion per cui è legittimo che possa immaginare di sostituire David De Gea per il match di coppa.

Nel caso in cui dovesse partire dall'inizio, Terracciano tornerebbe a giocare dopo quasi tre mesi; infatti la sua ultima presenza risale al 19 dicembre scorso, sempre in Conference League, in occasione di Vitoria Guimaraes-Fiorentina, che ha chiuso il maxi girone del torneo.