Clamoroso a Monza: l'esperienza di Bocchetti si conclude con un'unica vittoria contro la Fiorentina. Nesta pronto al ritorno

Il 5-1 dell'Olimpico con la Lazio ha decretato la fine dell'avventura di Salvatore Bocchetti sulla panchina del Monza.

Il tecnico era subentrato a Nesta un paio di mesi fa ma la formazione brianzola non si è mai rialzata, trovando la vittoria solo contro la Fiorentina nelle sette uscite con Bocchetti: per il resto sei sconfitte, compresa quella di ieri, fatale. Secondo Sky Sport infatti, Nesta sarebbe ad un passo dal ritorno in panchina per tentare l'impresa della salvezza.