E intanto l'ex viola Donadel si aggiudica una panchina in MLS

L'ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel dopo quasi un anno e mezzo torna a ricoprire allenatore in prima di una squadra. La nuova avventura in panchina è in Canada, in MLS, al CF Montreal.

Donadel allenatore ad interim

Il patron del CF Montreal, Joey Saputo, proprietario anche del Bologna, dopo aver esonerato il tecnico Laurent Courtois, del quale Donadel era collaboratore tecnico, ha chiamato l'ex giocatore alla guida diretta della sua squadra ad interim. Per lui è il primo ritorno nel ruolo da allenatore dopo l'esonero all'Ancona nell'ottobre del 2023.

Da Montreal… a Montreal!

La curiosità è che Donadel torna ad allenare lo stesso club nel quale aveva chiuso da giocatore nel 2018, quando ancora era denominato Montreal Impact, prima di iniziare il suo percorso da tecnico andando ad allenare nel 2019 le giovanili della Fiorentina.