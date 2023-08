Mercato finito per la Fiorentina con l'arrivo di Beltran? No, davvero. Anche l'ex difensore gigliato, Alberto Malusci, contattato da Fiorentinanews.com, è convinto che manchi qualcosa per completare la rosa.

Che cosa manca a suo parere per completare la squadra e renderla altamente competitiva in tutte le competizioni?

"Per completare la squadra direi che manca sicuramente una pedina a centrocampo e sicuramente senza dubbio un centrale di difesa. Va capito quello che vogliono fare con il terzino destro. Kayode nelle amichevoli giocate fino ad ora ha dimostrato di essere un ragazzo da prendere in considerazione. Da quello che so io però vogliono intervenire in quel ruolo. Al centro della difesa sento dire che servirebbe un mancino, ma io sono fermamente convinto che, per una squadra che vuole impostare dalla retroguardia serva un difensore con determinate caratteristiche. Se poi usa il piede sinistro in questo caso meglio ancora”.

Quanto può migliorare la Fiorentina in questa stagione rispetto alla scorsa in ottica di risultati secondo lei?

"La Fiorentina è cambiata da quando è arrivato Italiano. Ha una sua identità di gioco, è una squadra propositiva e che ha dimostrato di poter giocare contro tutti. Mi riallaccio a quanto aveva detto il presidente Rocco Commisso: la squadra deve migliorare di anno in anno anche in classifica, quindi mi aspetto che la Fiorentina possa fare qualcosa più rispetto alla scorsa stagione. Ha fatto un po' di fatica all'inizio però poi si è adattata alle tre competizioni, come sicuramente dovrà fare anche stavolta. Più giochi e più ti abitui. Quindi sono del parere che quest'anno i viola possano far bene anche in Conference. La rosa è ampia per affrontare le tre competizioni, fermo restando quegli acquisti di cui ho accennato prima e che secondo me prima della fine del mercato vanno fatti”.