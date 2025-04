La Fiorentina perde una partita rocambolesca a Milano: sogno Champions quasi sfumato. Non basta neanche la tripletta di Janogy

La Fiorentina Femminile perde con un rocambolesco 5-3 per mano del Milan, e vede sfumarsi sempre di più il sogno Champions. Le ragazze di De la Fuente distano ora 7 lunghezze dal secondo posto occupato dall'Inter, che però ha giocato una partita in meno delle viola.

La partita si sblocca al 22simo col primo dei due gol firmati da Ijeh: la svedese si ripete infatti dopo appena 6 minuti, siglando la doppietta personale. Viola che tornano in partita grazie alla rete di Janogy sullo scadere del primo tempo, andando all'intervallo con un deficit di un solo gol. Da lì, apriti cielo: le rossonere alzano il ritmo e tra il 48simo e il 61simo trovano il gol Arrigoni, Renzotti e Koivisto. Appena due minuti dopo arriva la doppietta per Janogy, che troverà poi il terzo gol all'82simo, troppo tardi per sperare in una rimonta. Le ragazze di De la Fuente escono quindi con l'amaro in bocca dalla trasferta lombarda.