Il Fenerbahce di Amrabat si suicida in Europa League e l'ex viola rischia di perdere la guida di Mourinho

Ha giocato in anticipo stavolta sul resto del turno di Europa League il Fenerbahce di Sofyan Amrabat, sconfitto per 2-0 in casa dall'Athletic Bilbao. I baschi hanno vinto grazie a una doppietta di Inaki Williams, il primo dei quali su clamoroso retropassaggio errato da Akaydin dopo quattro minuti. La formazione di Istanbul potrebbe anche scegliere per un clamoroso cambio di panchina e con l'esonero quindi di Mourinho, l'uomo che ha voluto Amrabat con sè.