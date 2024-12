Aveva stupito l'esclusione dai titolari domenica scorsa contro il Cagliari, poi accompagnata da voci di corridoio legate a una punizione inflitta da Palladino. Che invece per domani ha annunciato la titolarità di Moise Kean, in campo per quasi tutto il secondo tempo con i sardi. Sarà un turn over inedito per lui, visto che solitamente il tecnico viola lo utilizza in campionato mentre in Conference manca dal 1' addirittura dal play-off di agosto.

Fin qui un Kean centellinato a beneficio del campionato ma qualche straordinario gli sarà chiesto: d'altronde è impensabile presentarsi ad un big match come quello del Dall'Ara senza di lui e con Kouame al centro dell'attacco.