Italia Under 21 rimontata dalla Francia, pareggio in amichevole. Pesano le responsabilità di un Kayode insufficiente

Amichevole per la Nazionale Italiana Under 21 del ct Nunziata, terminata 2-2 contro la Francia. Un pareggio tutt'altro che da buttare via, ma rimane un po' di amarezza per gli Azzurrini visto l'iniziale doppio vantaggio raccolto nel primo tempo con le reti di Casadei e Ambrosino. Ma i transalpini strappano il pari nella ripresa, con Cherki assoluto protagonista (gol e assist) e con la rete decisiva di Atangana Edoa.

Bocciatura per Kayode. Responsabilità su entrambi i gol subiti

Insufficiente, purtroppo, Michael Kayode. L'amichevole odierna è un'altra prova del momento tutt'altro che brillante che il terzino della Fiorentina sta trascorrendo. Tantissimi gli errori di posizionamento, il classe 2004 arriva spesso in ritardo sul pallone e si trova frequentemente a rincorrere gli avversari. Così accade sul momentaneo 2-1 di Cherki, ma l'errore più grave è sul pareggio. L'attaccante del Lione fa un assist bellissimo, ma Atangana Edoa è completamente libero per calciare e Kayode non lo segue. Un'amnesia che costa la vittoria alla Nazionale di Nunziata.