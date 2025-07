Celeste Pin: difensore, opinionista e tifoso viola. E quella finale di Coppa UEFA giocata da compagno di squadra di Stefano Pioli

Sono ore difficili in casa Fiorentina dopo la terribile notizia della scomparsa di Celeste Pin, ex difensore viola che è stato trovato nelle scorse ore senza vita nella propria abitazione. A 64 anni lascia tre figli.

Un grande lutto

Un lutto che tocca da vicino tutti gli addetti ai lavori vicini al mondo Fiorentina, con Celeste che anche dopo il ritiro ha continuato a seguire da vicino la squadra viola da tifoso e da opinionista.

La sua esperienza alla Fiorentina

In lutto anche i tantissimi ex compagni di Pin, che negli anni ha vestito le maglie di Perugia, Verona e Siena, oltre a quella della Fiorentina e della Nazionale U21. Tra loro c'è anche Stefano Pioli, attuale e nuovo allenatore viola, che ha giocato con Pin due stagioni in maglia viola (1989-90 e 1990-91). Entrambi difensori, un 24enne Pioli nel 1989 raggiunse il 29enne Pin a Firenze.

Fu compagno di squadra di mister Pioli

I due, che erano ancora molto amici, condivisero anche la famosa finale di Coppa UEFA 1989-1990 persa contro la Juventus. Un altro lutto tristissimo per Stefano Pioli, che a Firenze ha già vissuto il dramma di Davide Astori.