Ferrari: "Luiz Henrique? Commisso vuole investire, ma in maniera ponderata. Ho parlato con Galliani ma..."

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Monza: “Abbiamo fiducia in tutto il gruppo, è normale attraversare momenti di alti e bassi. Siamo certi che anche Colpani e Gudmundsson sapranno darci soddisfazioni".

Su Marì

"Ho incontrato Galliani, ma non abbiamo discusso di Pablo Marí, un ottimo difensore. In difesa abbiamo già molte opzioni“.

Luiz Henrique?

"Il presidente non vuole lasciare nulla di intentato: c’è la possibilità di investire, ma lo faremo in maniera ponderata. Commisso vuole regalare emozioni ai tifosi, ci batteremo per obiettivi importanti e per lasciare un segno significativo“.