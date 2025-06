Pioli e Fiorentina al lavoro per aggirare gli ostacoli. Ci sarà da attendere, ma intanto il tecnico potrebbe allenare anche... Da remoto!

La Fiorentina ha scelto Stefano Pioli e Stefano Pioli ha detto sì al suo ritorno a Firenze. L'ex allenatore del Milan sarebbe pronto a riallacciare quel filo interrotto bruscamente il 9 aprile 2019 quando si dimise dopo la sconfitta interna con il Frosinone, lasciando la squadra al 10° posto e in semifinale di Coppa Italia.

Un tecnico a distanza

Sicuramente non una decisione economica quella del tecnico parmense, anche se per dare l'annuncio servirà però ancora un po'. Non sono poche le questioni da affrontare e risolvere, iniziando dal contratto da 12 milioni che ancora lega il tecnico emiliano all'Al-Nassr fino al 2027 (e quindi il club arabo deve liberarlo) e dalla legge fiscale sui rientri dei lavoratori italiani dall'estero. In ogni caso - afferma Tuttosport - ottenute le dovute garanzie, Pioli potrebbe comunque già lavorare sulla nuova Fiorentina anche restando lontano per qualche altra settimana, facendolo tramite video-telefonate e conference call. Senza dimenticare che i contratti partono dal 1° luglio e il raduno della squadra per l'inizio della preparazione estiva è previsto al Viola Park tra il 12 e il 14 luglio.

Le cifre dell'accordo

Tre stagioni (o due più opzione) a circa tre milioni di euro annui più alcuni bonus, un ingaggio importante per le tasche viola, ma ben al di sotto di quanto garantitogli in Arabia.