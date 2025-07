Il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, intervenuto su Lady Radio, ha fatto una sorta di punto del mercato per quel che riguarda la Fiorentina.

Kessie e Sohm

“Kessie? E' una bellissima suggestione ma credo che per i soldi che ha percepito in Arabia - ha detto - sia difficile da prendere. Una bella idea, ma la vedo complicata. Sohm ha fatto vedere cose importanti a Parma, è giovane e con buona adattabilità. Credo che la Fiorentina però abbia bisogno di uno schermo davanti alla difesa”.

Volpato

E inoiltre: “15 milioni per Volpato sono tanti deve ancora dimostrare ed occupa una fascia di campo in cui la Fiorentina è coperta”.

Beltran

Infine su Beltran: “Il River ha buttato dentro una serie di ragazzini terribili e attende sornione. La data da cerchiare in rosso è quella di Ferragosto perché in quei giorni ci sarà l'impegno della formazione argentina in Copa Libertadores e Gallardo (l'allenatore del River ndr) vorrà arrivarci con la squadra rinforzata e al completo. Non è un giocatore che si prende facilmente, ci vuole un club con una dirigenza che abbia grande voglia di scommettere su di lui”.