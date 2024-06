Fabiano Santacroce, ex difensore ora procuratore sportivo, ha espresso in esclusiva a Fiorentinanews.com le sue opinioni sul sempre più probabile nuovo acquisto della Fiorentina, ovvero Moise Kean, e sull’impatto che potrebbe avere sui giocatori viola il nuovo tecnico Raffaele Palladino, suo ex compagno di squadra al Parma.

Santacroce, apriamo un capitolo sul mercato: c'è Kean dalla Juventus in dirittura d'arrivo per la Fiorentina. Secondo lei può bastare o serve un altro centravanti di ruolo alla squadra viola? Quale profilo consiglierebbe?

“Kean mi piace molto, è un attaccante che si dà tanto da fare. C’è da vedere un po’ quanti gol può portare. Su questo deve essere molto bravo Palladino a metterlo in condizione, perché la Fiorentina arriva da tre stagioni molto buone, con una bella espressione di calcio, ma con pochi gol da parte degli attaccanti. Magari Kean sulla carta non è un giocatore che ti porta 20 gol a stagione, ma corre e aiuta tantissimo la squadra, e lotta molto. Bisogna vedere se si scoprirà un Kean bomber, ed è quello che mi auguro. Un altro centravanti probabilmente servirà, fare dei nomi però è complicato perché non so che alternative vuole Palladino. Secondo me vedremo comunque un altro attaccante con caratteristiche differenti da Kean in modo che l’allenatore possa giocarsi più carte nel corso dell’annata”.

Conoscendo bene il gioco di Palladino, quali giocatori, in tutti i ruoli, potranno secondo lei beneficiare di più dei suoi principi di gioco?

“Tutti i giocatori viola beneficeranno delle sue idee. Lui è un tecnico che ha preso un po’ da tutti gli altri allenatori, pur essendo nuovo sul mercato, ed ha quindi ancora tanto da imparare e modificare, e sicuramente lo farà perché ha un livello di intelligenza veramente alto. Sono curioso di vedere questa Fiorentina, quest’anno sicuramente faccio il tifo anche io per i viola, sia per il mister che per la piazza di Firenze che se lo merita”.