Sottil di ritorno a Firenze? Il giudizio del Milan non è ancora definitivo: agente a lavoro per un nuovo prestito

Poco spazio quello trovato da Riccardo Sottil al Milan, dopo il passaggio lampo sul finire del mercato di gennaio. Il suo ritorno a Firenze parrebbe quasi scontato ma in realtà i rossoneri un giudizio su di lui non se lo sono ancora fatto. Per questo secondo Calciomercato.com, potrebbe profilarsi all'orizzonte un nuovo prestito. La prossima settimana andrà in scena un incontro con l'agente di Sottil per gettare l'ipotesi sul tavolo.